تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في راديو "فيستي" عن الأمراض التي لا تتطلب العلاج.

وفقًا للأخصائي، هناك العديد من الأمراض التي "من الأفضل عدم لمسها"، لكن الناس لا يزالون ينفقون الكثير من الأموال على الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وذكر الخبير على وجه الخصوص مرض اليوريا (مرض مرتبط بالجهاز البولي التناسلي) وكذلك فيروس الورم الحليمي.

قال مياسنيكوف إنه لا يمكن الوقاية منها إلا عن طريق التطعيم، بينما لا يمكن الشفاء منها. أما بالنسبة لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، يقوم المعالجون، بوصف العديد من الحبوب غير الضرورية للمرضى.

وأضاف: "الناس لا يفهمون أن التهابات الجهاز التنفسي الحادة لا يمكن علاجها بالأدوية. مع التهابات الجهاز التنفسي الحادة، ليست هناك حاجة لهذه الكومة من الأدوية باهظة الثمن".

بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه مع الإصابة بفيروس كورونا، غالبًا ما يتم وصف أدوية تميع الدم، والتي غالبًا ما تؤدي إلى نزيف دماغي عند المرضى الصغار.