ألم عضلي ومشاكل في المعدة...أطباء يكشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا

يقول العلماء أن تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الموسمية الأخرى أصبح أكثر صعوبة في الأشهر الماضية، فلم يعد فقدان الشم العارض الوحيد لفيروس كورونا.

نشرت صحيفة "medikforum" تحديثا لبيانات أعراض العدوى بفيروس كورونا، ولاحظ الأطباء تشابه أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا مع أعراض التهابات الجهاز التنفسي الموسمية.

وأكد التقرير: "لم يعد فقدان حاسة الشم أو التذوق هو العلامة الرئيسية لوجود مرض كوفيد، أصبح الآن تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الأخرى أكثر صعوبة. ومع ذلك لا ينبغي أن نلغي أعراضه التي كانت معروفة في الماضي ".

يهيمن متغير دلتا على الإصابات في بريطانيا في الفتروة الأخيرة، وأشار الأطباء إلى أعراض جديدة سُجلت لدى نسبة كبيرة من المرضى في المستشفيات، مثل صداع الراس وسيلان الأنف وسعال جاف والتهاب الحلق واضطراب المعدة، بالإضافة إلى ألم عضلي وزيادة درجة الحرارة.

يوصي الخبراء بالاتصال بالإسعاف عند الإحساس بأي من هذه الأعراض، وسيحدد التشخيص السريري حقيقة الإصابة بالمرض والعلاج الأكثر فعالية للحالة.