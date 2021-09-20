العثور على فطر أبيض بطول نصف متر في روسيا.. صور

وتم نشر صورة من الاكتشاف الغريب من قبل الجمهور عبر صحفحة "نيجني نوفغورود. بدون رقابة" على الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي".

فطر أبيض Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ vk 1 / 1 Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ vk فطر أبيض

وأشار أحد المشاركين في عملية الجمع أن الفطر الأبيض، الذي تم العثور عليه بلغ رتفاعه 45 سنتمترا، فيما بلغ وزنه 1.5 كيلوغرام.

وأشار بعض الخبراء إلى أن الفطر قد تراكم فيه بالفعل العديد من العناصر الضارة وهو الآن غير مناسب للاستهلاك البشري.

ومع ذلك، كان هناك أيضًا من يزعم أن مثل هذه الاكتشافات في غابات نيجني نوفغورود ليست نادرة جدًا، إذ أشار شخص يدعو سيرغي على سبيل المثال، أنه شهد قطف فطر بحجم دلو في منطقة سيميونوفسكي. وفقًا للرجل، لم يلحظ أيًا من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه بعد قلي الفطر العملاق.