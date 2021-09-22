مصر... الكشف عن الفنان الذي يقدم مسلسل "هجمة مرتدة 2" في رمضان المقبل

حسم الفنان المصري أمير كرارة، الجدل حول المسلسل الذي تعاقد عليه وتقديمه في السباق الرمضاني 2022.

وأعلن أمير كرارة، خلال كلمته على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 38، تعاقده رسميا على تقديم الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، خلفا للفنان أحمد عز الذي قدم بطولة الجزء الأول ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

وقال كرارة إن "مسلسل "الاختيار" جعل العديد من صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن، وأهمية الدفاع عنه ضد أي محاولات للعبث بمقدراته".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تقديم أجزاء جديدة للدراما الوطنية "هجمة مرتدة" و"الاختيار"، وتم حسم البطولة الرئيسية في المسلسلين فيقوم ببطولة الجزء الثاني من "هجمة مرتدة" الفنان أمير كرارة والذي يعود من خلاله للدراما الوطنية.

يذكر أن أمير كرارة تفرغ في الأعوام الماضية للدراما التلفزيونية في موسم رمضان، وحقق نجاحا كبيرا عام 2020 بتقديم شخصية الشهيد المنسي في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، ولكنه تعرض لانتقادات كبيرة العام الماضي، بعد قبوله المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب".

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