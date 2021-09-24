سوريا تزود حديقة الحيوانات في قازان بطيور الفلامنغو... فيديو

استقبلت حديقة حيوان "نهر زامبيزي" في مدينة قازان الروسية ستة طيور من الفلامنغو قادمة من سوريا.

وقالت إدارة حديقة الحيوان بأن الطيور الستة تخضع حاليا للحجر الصحي لمدة شهر، بعدها يتم دمجها مع بقية الطيور.

واستقبلت حديقة الحيوات في شهر آب/ أغسطس الماضي 20 طائر الفلامنغو من العاصمة الأردنية عمان.

وتعد طيور الفلامنغو طيورا اجتماعية ولا تعيش منفردة، بحيث إنها تفضل العيش في مجموعات.