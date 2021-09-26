أفضل وقت للحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس

يسعى الكثير من الناس إلى الحصول على فيتامين "د" بالطريقة الطبيعية بعيدا عن الأدوية التي تحتوي عليه.

وسجل العلماء أهمية كبيرة لـ"فيتامين د" في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وبالتالي تزداد أهميته في الحفاظ على حياة صحية.

ويعتبر التعرض لأشعة الشمس السبب الرئيسي للحصول على "فيتامين د"، ولدى الكثير من الناس معتقدات خاطئة حول طريقة الحصول على فيتامين "د" من خلال التعرّض لأشعة الشمس.

وردت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "تويتر"، على بعض الاعتقادات الخاطئة بشأن طريقة الحصول على فيتامين "د"، والتي من بينها إن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، كافيًا لتلقي ما يحتاجه الجسم من فيتامين "د".

ما هو أفضل وقت للحصول على فيتامين د؟🤔#عش_بصحة pic.twitter.com/tiy8aomzpz — عش بصحة (@LiveWellMOH) September 11, 2021

​وأكد الحساب التابعة لوزارة الصحة السعودية أن ذلك بمثابة اعتقاد خاطئ.

وأشارت إلى أنه لأخذ احتياجاتك الكافية من "فيتامين د"، يُنصح بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة.

وكشفت المنصة أن أفضل أوقات الحصول على "فيتامين د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، في الصيف، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.

وأشارت إلى أنه في موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً.