"نتفليكس" تعلن رسميا موعد عرض الموسم الجديد لمسلسل "كوبرا كاي"

ونشرت المنصة العالمية من خلال فعالية TUDUM Netflix أنه من المقرر بدء الموسم الرابع من المسلسل في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب موقع مجلة "variety"، المتخصصة في أخبار الفن.

ووضعت المنصة إعلانا دعائيا للموسم الجديد، يظهر فيه بطلا العمل في المواسم الثلاثة السابقة دانيال لاروسو (رالف ماتشيو) وجوني لورانس (ويليام زابكا) وأعضاء فرقهم من أجل الفوز ببطولة الوادي ضد مدربهم السابق.

وعرض الموسم الثالث للمسلسل الأمريكي في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصل إلى المركز الأول في جميع أنحاء العالم على نتفليكس.

وتدور أحداث المسلسل حول محاولة شخصية جوني لورانس، إعادة فتح مركز لتعليم فنون الكارتية ليعيد إحياء مدرسته القديمة "كوبرا كاي"، ويعيد التنافس مع دانييل لاروسو، بعد 30 سنة من مشاركتهما في فيلم "the karate kid" الذي صدر عام 1984.