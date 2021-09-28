صدمة لمستخدمي واتسآب... لن تتمكن هذه الهواتف من الوصول للتطبيق

نقلت آخر التقارير أخبارا غير سارة للملايين من مستخدمي تطبيق "واتسآب"، حيث كشفت عن توقفه قريبا عن دعم العديد من الهواتف الذكية، ما يعني أن التطبيق سيتوقف تماما عن العمل على هذه الأجهزة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير في إزالة الدعم لهواتف iPhone و Android القديمة إلى الأبد، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون المستخدمون المتأثرون بحاجة إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد، بحسب موقع نيوز 18.

وإذا كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، فسيحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد على أي حال.

من المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية. سيحتاج مستخدمو Android إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث. هذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى "واتسآب"، بما في ذلك Samsung Galaxy S3 وHuawei Ascend Mate.

وبينما يجب أن يكون لدى مستخدمي iPhone نظام iOS 10 أو أحدث، فإن مستخدمي iPhone 4 أو الأقدم سيفقدون الوصول إلى التطبيق.

وإذا لم تقم أبدا بتحديث iPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPhone SE، فستفقد إمكانية الوصول للتطبيق حتى تقوم بتحديث الجهاز، لأنه يعتمد على نظام iOS 9.