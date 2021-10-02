الأولى من نوعها... رحالة بريطاني يعبر من روسيا إلى إنجلترا ركوبا على خيل... فيديو

بدأ الرحالة نيكيتا غريتسي السير في رحلة مدتها قرابة عامين إلى 3 أعوام، يمر بها عبر 24 منطقة في روسيا و 8 دول و 10 مناطق زمنية.

بحسب وسائل إعلام، يخطط نيكيتا للسير لمدة لا تزيد عن 60 كم في اليوم، يبدؤها من ماجادان الروسية، وصولا إلى لندن الإنجليزية، يهدف من خلالها، ليس الاستكشاف وحسب، وإنما لإنشاء مشروع فيلم دولي. سيتم تصويره من قبل 3 مخرجين من دول مختلفة.

تنتظره درجات الحرارة متفاوتة من 30 إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، والطريق العام هو حوالي 20 ألف كيلومتر على ظهور الخيل. ويمكن أن تستغرق الرحلة عامين أو ثلاثة أعوام. كل هذا يتوقف على المنطقة وعلى صحة الخيول وحالتها والأمور الشخصية لنيكيتا.

أطلق نيكيتا غريتسي على مشروعه اسم "الرحلة العظيمة الأخيرة"، لأن الكثيرين سافروا حول العالم، لكن لم يذهب أي شخص آخر على ظهور الخيل، أوضح نيكيتا، هذا هو الخيار الأخير للسفر حول العالم، ولم يتقنه معاصروه.