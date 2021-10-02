عبد العزيز مخيون يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممثل المصري عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس كورونا، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.

وأكد مخيون (78 عاما) على أن حالته الصحية مستقرة وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.

وقال مخيون في تصريحات لموقع "الوطن" المصري، إنه تأكد من إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح أن أعراض الفيروس ظهرت عليه، قبل أيام، وبعدما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة والتي من بينها مسحة كورونا جاءت النتيجة إيجابية العينة.

وأكد مخيون على أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى فور تحسن حالته بشكل كامل.

وعبر مخيون عن سعادته البالغة من رد الفعل التي تلقاها بعد إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أه لمس "حالة حب" من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته الصحية والدعاء له بالشفاء العاجل.

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