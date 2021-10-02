إعلامية خليجية تطل دون "فلتر"... فيديو

نشرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل فيديو عفوي على حسابها الخاص على موقع "يوتيوب" ظهرت فيه من دون "فلتر".

وظهرت نهى في الفيديو وهي تضع اللمسات النهائية من مكياجها وتتمايل على أنغام أغنية "مسيطرة" للفنانة لميس، وأرتدت فستانا أنيقا طلبت رأي الجمهور فيه.

ووضعت نهى نبيل اللمسات النهائية لمكياجها وهي تُشير إلى أنَّ ظهورها يأتي: "من دون فاونديشين"، و"من دون فلتر"، وتابعت كلامها قائلة: "حطيت البرايمر مالي وحماية من الشمس.. وباودر والاتنين خاليان من منتجات نباتية".

كما ظهرت نبيل في الفيديو وهي تتفاعل مع أغنية "ثابت" للنجم المصري محمد رمضان، وتحرك يديها بنفس الطريقة التي يقوم بها في الفيديو الخاص بالأغنية، وسط انسجام وتفاعل كبيرين من قبل المتابعين والمعجبين.

وكانت الإعلامية نهى نبيل قد أعلنت عن عودتها إلى العمل الإعلاني بعد غياب دام 17 عاما، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع "سناب تشات".