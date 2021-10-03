نادل عربي يحمل 31 طبقا مليئا بالطعام وسط دهشة الزبائن... فيديو

أذهل نادل عربي الزبائن في مطعم بمدينة حيفا شمالي إسرائيل، عندما ظهر وهو يحمل 31 طبقا مليئا بالطعام دفعة واحدة دون أن يسقط أي منها.

وظهر الشيفات داخل مطعم للمأكولات البحرية، وهم يضعون عشرات الأطباق بين يدي النادل محمد، تمهيدا للسير بها وتقديمها للزبائن، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

Waiter earns their tip by carrying 31 plates at once! 👏 pic.twitter.com/lwmzh18Css — The Sun (@TheSun) October 2, 2021

ومضى محمد بين الطاولات بخفة حاملا الأطباق بشكل أثار إعجاب الزبائن الذين بادروا بالتصفيق له.

وأبدى الكثير من المعلقين إعجابهم بطريقة حمل النادي العربي للأطباق التي وصفوها بالصعبة للغاية، وقالوا إنها تحتاج إلى التدريب طويلا.