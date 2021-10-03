كيف كانت ردة فعل أحلام على وصول إعصار "شاهين" لسلطنة عمان؟

نشرت المطربة الخليجية، أحلام، على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، دعاءً تتضرع فيه إلى الله لحماية أهالي سلطنة عمان وحفظهم.

ودعت أحلام راجية الله لمرور إعصار "شاهين" على أهالي سلطنة عُمان بخير وسلام من دون أضرار، كما نشر موقع "المصري تايمز".

وغردت أحلام على "تويتر"، قائلة: "اللهم اجعلها أمنا وأمانا أينما عصفت، بردا وسلاما على من نزلت.. اللهم استودعناك سلطنة عمان فاجعلها بحفظك ورعايتك".

اللهم اجعلها أمنًا وأمانًا أينما عصفت، بردًا وسلامًا علىٰ من نزلت .. اللهُمّ استودعناك سلطنة عمان فَاجعلهُا بَحفظك ورعايتك🙏🏻.#اعصار_شاهين pic.twitter.com/uwuZzCsT9D — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 3, 2021

​ولاقت تغريدة أحلام تفاعلا كبيرا من متابعيها ومعجبيها، حيث انهالت الدعوات لنجاة أهالي سلطنة عُمان من إعصار "شاهين".