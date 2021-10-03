كيف كانت ردة فعل أحلام على وصول إعصار "شاهين" لسلطنة عمان؟

ودعت أحلام راجية الله لمرور إعصار "شاهين" على أهالي سلطنة عُمان بخير وسلام من دون أضرار، كما نشر موقع "المصري تايمز".
وغردت أحلام على "تويتر"، قائلة: "اللهم اجعلها أمنا وأمانا أينما عصفت، بردا وسلاما على من نزلت.. اللهم استودعناك سلطنة عمان فاجعلها بحفظك ورعايتك".
اللهم اجعلها أمنًا وأمانًا أينما عصفت، بردًا وسلامًا علىٰ من نزلت .. اللهُمّ استودعناك سلطنة عمان فَاجعلهُا بَحفظك ورعايتك🙏🏻.#اعصار_شاهين pic.twitter.com/uwuZzCsT9D— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 3, 2021
ولاقت تغريدة أحلام تفاعلا كبيرا من متابعيها ومعجبيها، حيث انهالت الدعوات لنجاة أهالي سلطنة عُمان من إعصار "شاهين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)