جدل بشأن مبادرة إلهام شاهين بـ"التبرع بأعضائها"..."سستحاسب على نيتها"

علّق الفنان المصري، حسن يوسف، على مبادرة الفنانة إلهام شاهين، التي آثارت جدلًا واسعًا، بعدما دعت إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إذ أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، بدلاً من أن تتركها ليأكلها الدود.

وأكد حسن يوسف، في تصريحات صحفية أن "لكل فرد وجهة نظره، وهذا رأيها الشخصي الذي يجب أن يحترم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرأي الأول والأخير في هذه المبادرة هو رأي الشرع.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه المبادرة، قبل سؤال دار الإفتاء، مؤكدا أن الفنانة إلهام شاهين سوف تحاسب على نيتها الخيرة، لأنها ستخدم الشخص الذي ستتبرع له بأعضائها.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين أكدت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، داعية الجميع للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين. ودعت، خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلة: "علينا أن نتبرع بأعضائنا بدل ما ياكلها الدود".

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين، خلال حفل افتتاح المهرجان، مساء الاثنين الماضي، ضمن تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم سامي مغاوري، فاروق فلوكس، والفنان الراحل عبد الله غيث، والنجمين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

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