"صور فاضحة"... الشرطة تفصل غرفة نوم نجم التنس كيريوس عن صديقته بعد أن "أحرجته"

تسبب خلاف نشب بين لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس وصديقته عارضة الأزياء شيارا باساري، أمس الخميس، في إلزام كل منهما بالإقامة في غرفة منفصلة خلال الحجر الصحي الذي يخضعان له لمدة 14 يوما في أحد فنادق مدينة أديليد الأسترالية.

جاء ذلك بعد أن شاركت باساري في وقت سابق من يوم أمس الخميس صورة كيريوس في السرير مع "فتاة عارية" على "إنستغرام".

سأل أحد المعجبين باساري خلال ميزة (سؤال وجواب) على القصص اليومية في "إنستغرام" يوم الخميس: "ماذا حدث في تلك الليلة المصيرية؟"، أجابت باساري بعد مشاركتها صورة كيريوس بلا قميص وهو نائم: "تلك الفتاة عارية في السرير التي معه ليست أنا بالمناسبة... أتمنى أن يوضح ذلك الأمر".. واقتصت عدت منصات ووسائل إعلام "لقطات شاشة" للصور ونشرتها عبر الإنترنت.

Nick Kyrgios’ (presumable ex) girlfriend Chiara Passari is going in on him on Instagram 🥵 pic.twitter.com/NohKc2391i — ball girlie (@berrettinigf) October 7, 2021

على إثر ذلك، تصاعد جدال نشب بين كيريوس وصديقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس.

ويخضع كيريوس وصديقته للحجر الصحي تنفيذا للقواعد المعمول بها في أستراليا والتي تلزم القادمين إلى البلاد بهذا الإجراء بعد عودة كيريوس قادما أمريكا عقب المنافسة في كأس ليفر.

It seems the #NickKygrios /Chiara Passari relationship saga continues. Maybe it’s for best if she stayed away from him for good 🤷‍♀️ pic.twitter.com/P1fehvj6Jd — Mys #102🏆🇨🇭🐐 (@BonazzaMyra) October 7, 2021

وقال متحدث باسم شرطة ولاية جنوب أستراليا، بحسب "رويترز": "بعد ظهر الخميس الموافق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021 تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع مشادة كلامية بين نزيلين في فندق ميدي".

وأضافت الشرطة "تم التحقيق في الأمر ولم يكشف عن أي مخالفات وسيقضي كل طرف منهما بقية مدة الحجر الصحي في غرفة منفصلة".

يذكر وأن كيريوس وباساري بدآ المواعدة في يوليو/تموز من العام الماضي، بعد ثلاثة أشهر فقط من انفصال كيريوس عن لاعبة التنس الروسية آنا كالينسكايا.