مصور يثير جدلا بحذفه صور حفل زفاف عروسين بعد رفضهما حصوله على استراحة

أثار مصور جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حذف صور حفل زفاف، بعدما رفض العروسان منحه استراحة لتناول الطعام والشراب.

وأوضح المصور عبر منشور له على موقع "ريديت"، أنه لا يعمل مصورا فوتوغرافيا، ولكنه مربي كلاب، وطلب منه صديق يريد أن يتزوج إذا كان بإمكانه تصوير حفل زفافه.

وأشار إلى أن العروسين كان يسعيان إلى توفير النفقات بعد الاستعانة بمصور محترف، ووافق على عرضهما مقابل حصوله على 250 دولارا، وهو "مبلغ لا يكفي لمناسبة مدتها 10 ساعات"، بحسب قوله.

وتابع أنه بعدما التقط العديد من الصور المختلفة للعروسين، طلب منهما الحصول على استراحه للأكل والشراب، لكن كان ردهما عليه أنه لا يستطيع فعل ذلك، كما أنهم لم يحتفظوا بمقعد له على طاولة في الحفل.

وقال المصور: "أبلغت العريس أنني بحاجة لأخذ استراحة لمدة 20 دقيقة للحصول على شيء آكله وأشربه، ولكن كان رد فعل العريس هو أن خيّره بين مواصلة التصوير أو مغادرة حفل الزفاف دون الحصول على أجر.

وتابع: "مع الحرارة والجوع والانزعاج بشكل عام من الظروف، سألت العريس إذا كان متأكدا فقال نعم، ولذلك حذف جميع الصور التي التقطتها من كاميرتي الرقمية أمامه، وغادرت المكان بعدما أبلغت العريس أنني لم أعد المصور الخاص بزفافه".

وأكد المصور في منشوره على "ريديت" أنه إذا كان العريس سيدفع لي 250 دولارا، فبصراحة في تلك المرحلة كنت سأدفع هذا المبلغ فقط مقابل كوب من الماء البارد والحصول على مكان ما للجلوس لمدة خمس دقائق".

وحظيت واقعة المصور مع العروسين على تفاعل أكثر من 29 ألف مرة، ولاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حدث نوع من الجدل بين أحقية مصوري الزفاف في الحصول على راحة أثناء عملهم أم لا.