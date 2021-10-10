روبي تحول عيد ميلادها إلى كرنفال وتحقق "تريند" على غوغل

تحول حساب روبي على موقع "إنستغرام" إلى كرنفال احتفالي بعد أن احتفل عدد كبير من معجبي روبي ومحبيها بعيد ميلادها، كما صنع مرتادو الموقع مقاطع مصممة بين صورها وأغانيها وسط تفاعل كبير.

وعبر الكثير من المعجبين عن سعادتهم بنجاح روبي في جميع الحفلات التي أحيتها هذا العام، وأكدوا أن هذا العام كان عام خير ونجاح لروبي.

وعايدت الفنانة حلا شيحة روبي بعيد ميلادها حيث شاركت صورة لهما عبر خاصية الستوري في حسابها على "إنستغرام"، وكتبت قائلة: "هابيست بيرثداي"، كما حرص العديد من أصدقاء روبي على معايدتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت روبي طريقة مختلفة للاحتفال بعيد ميلادها حيث جمعت نجوم الفن الذين يحتفلون بعيد ميلادهم في شهر أكتوبر وهم: روبي، شيرين، أمير كرارة، كريم قاسم، نجلاء بدر وبشرى وعلقت عليها "شركاء في شهر الميلاد.. أكتوبر شهر الفن... قبلينا الكينج والهضبة"، وتابعت: "كل سنة وإحنا طيبين".