فنانة مصرية تفتح النار على محمد رمضان... "بكره أفعاله ولو أعطاني ملايين مش هشتغل معاه"

كشفت الفنانة المصرية، حنان شوقي، سبب كرها للفنان محمد رمضان، مؤكدة أن الفنان كريم عبد العزيز هو "نمبر ون" الجيل حاليا.

وقالت حنان شوقي، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "نص الكلام" على قناة "النهار"، إن الوسط الفني تقيل بكريم عبد العزيز، مؤكدة أنها لم ولن ترى أي عمل لمحمد رمضان.

واتهمت محمد رمضان بأنه غير صادق، ويحاول تمثيل أحمد زكي، مؤكدة أنها لن تعمل معه حتى ولو منحها ملايين الجنيهات، لافتة إلى أنها لن تستطيع العمل معه لأنها تحب أن يكون التمثيل متبادل بين الزملاء على شكل مباراة، وهو ما لن تستطع فعله أمامه لأنها لا تصدقه.

وأشارت حنان شوقي لموقف محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قائلة: "مبحبش البني آدم اللي يجور على حق بني آدم ويعمل ده على السوشيال ميديا ويضيع كيانه، واحد طول الوقت عايش فيه وابنه ما سابش لابنه حتى ذكرى، ده ما يبقاش فنان".

وختمت بالقول إنها "تحب محمد رمضان لكنها تكره أفعاله، وأنه صعبان عليها، بسبب الغرور الذ يجعل الإنسان لا يستطيع السيطرة على نفسه".

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