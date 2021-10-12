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    حبوب أدوية

    تحذير رسمي... لا تستخدموا هذه الأدوية دون استشارة الطبيب فهي قاتلة

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    حذرت هيئة الأدوية المصرية من الانسياق خلف مواقع التواصل الاجتماعي في استخدام بعض الأدوية، مؤكدة أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة.

    وأصدرت الهيئة، الحكومية، تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم، مؤكدة أن هذه الأدوية تتسبب في خطورة بالغة، وتعرض حياة متعاطيها للخطر، وفقا لموقع "مصراوي".

    انتحار
    © CC0 / pixabay.com/HASTYWORDS
    مصر... تحذير رسمي من 6 أخطاء قاتلة لدى تناول الأدوية

    وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، بشكل خاطئ، اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية".

    وأضافت، بأن هناك اعتقادا أيضا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وهو "اعتقاد خاطئ"، مشددة على أن الإفراط في استخدام هذه الأدوية قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل "الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة".

    وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة استخدام الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، ومدرات البول في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبي، وعدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها.

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