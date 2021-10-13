إشكال بين لاعبين عراقيين وجمهورهم في الإمارات... فيديو

انتشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للحظة إشكال حصل بين لاعبي المنتخب العراقي وعدد من الجماهير التابعة له، خلال مغادرتهم للملعب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر المقطع المنشور قيام عدد من المشجعين العراقيين بانتظار اللاعبين لدى خروجهم من الملعب إلى حافلة المنتخب، وتلاسنوا معهم، الأمر الذي دفع ثلاثة لاعبين، هم إبراهيم بايش، أيمن حسين، وعلاء مهاوي إلى التعارك مع المشجعين في الشارع.

I can’t believe what I’m seeing. The UAE police jumped in with motorbikes, cars and horses in order to separate the players and the fans. All the Iraqi team chased the three players out of the bus to drag them back in. Aymen Hussain was the one lunging at the Iraqi fans. pic.twitter.com/8tRAS7MGcq — Iraq Football Podcast - ‎ اخبار الكرة العراقية (@IraqFootballPod) October 12, 2021

وتدخلت الشرطة الإماراتية على الدراجات النارية والأحصنة، لفض الإشكال بين اللاعبين والمشجعين، كما حاول بقية اللاعبين سحب زملائهم إلى الحافلة.

وتعادل المنتخب العراقي مع مستضيفه الإماراتي (2-2)، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".