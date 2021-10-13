انفعال كبير من حارس منتخب مصر بعد قرار تبديله... فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لانفعال حارس المنتخب المصري في وجه مدرب حراس المرمى، عصام الحضري، بعد استبداله خلال المباراة ضد المنتخب الليبي.

وأظهر المقطع المنشور ردة فعل حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، تجاه الحضري والطاقم التدريبي لـ"الفراعنة"، نتيجة إشراكه في اللقاء وهو مصاب.

ولم يتمكن حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، من إكمال مواجهة "الفراعنة" ضد ليبيا، أمس الاثنين، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة 25 دون أن يتدخل معه أحد، غادر على إثرها المواجهة، ليحل محله محمد أبو جبل.

وتحدث الشناوي خلال سقوطه على الأرض مع زميله في المنتخب أحمد حجازي، وبعد خروجه من الملعب وجه انتقاده للجهاز الفني، معبرا عن استيائه من المشاركة في المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز المنتخب المصري على ليبيا بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن ليبيا.