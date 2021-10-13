الموت يفجع الفنان المصري عمرو سعد

فجع الموت، اليوم الأربعاء، أسرة الفنان المصري عمرو سعد.

وأعلن سعد، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" عن وفاة زوج شقيقته.

ونعى سعد زوج شقيقته بكلمات مؤثرة، قائلا: "توفي إلى رحمة الله زوج أختي الأستاذ أنور محروس".

وأضاف: "فقدت أخ كبير وإنسان طيب لن يتكرر، إنسان فعلا نادر الوجود من أخلاق وحنية وجدعنة وطيبة".

وتابع "مشي إلى عالم أفضل تحكمه عدالة ورحمة الله"، وودعه قائلا "مع السلامة يا أنور".

يشار إلى أن عمرو سعد يستعد لتصوير مسلسل جديد بعنوان "جسر" أمام نيللي كريم.

ويناقش المسلسل المكون من 6 حلقات ما وصل إليه العالم بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض في إطار من الخيال العلمي، ومن المقرر عرضه عبر منصة "نتفليكس" خلال الموسم الشتوي المقبل.

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