فنانة مصرية مشهورة تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة... فيديو

ظهرت النجمة المصرية ليلى علوي بموقف محرج خلال تصوير الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس فيديو مع الإعلامية المصرية إنجي علي، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.

وبدت ليلى علوي في الفيديو وهي تمر من خلف الشربيني وأبو الروس في حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث يقوم أحدهم بالدوس على طرف أكمام فستانها الطويلة، وكاد أن يتسبب بسقوطها لولا مساعدة مساعديها لها وإنقاذها.

View this post on Instagram Публикация от Inji Ali (@injialiofficial)

وأطلت الفنانة ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان رمادي طويل ذو أكمام طويلة وواسعة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بينما ظهرت الفنانة دينا الشربيني بفستان جريء من اللون البرتقالي.