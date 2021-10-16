سفينة تزود سكان لا بالما بالمياه بعد شح شديد بسبب ثوران بركانها

قامت سفينة نقل ضخمة، أمس الجمعة، بإيصال كميات كبيرة من المياه إلى جزيرة لا بالما، لتزويد المناطق المتضررة من الثوران البركاني بعد معاناة سكان الجزيرة من نقص المياه الشديد.

ورست سفينة نقل ضخمة محملة بالمياه في ميناء جزيرة لا بالما بهدف تزويد المناطق المتضررة من الثوران البركاني الذي تسبب بانقطاع إمدادات المياه عن المدن والقرى المحيطة.

وقام عمال بمد خرطوم مياه طويل بعد تجميعه، حيث استخدم لجر المياه من الناقلة إلى بعض الأماكن التي عانت من نقص حاد بالمياه، بحسب "ruptly".

الجدير بالذكر أن نحو 300 شخص، غادروا منازلهم، الخميس الماضي، في بعض المناطق الواقعة بين "تازاكورتي" و"لا لاخونا" في لا بالما، بالتزامن مع استمرار تدفق الحمم من فوهة بركان كومبري فييخا.