طاهية إيطالية تكشف عن أخطاء لا تغتفر خلال تحضير المعكرونة

وأوضحت الطاهية الإيطالية، سيلفيا كولوكا، لصحيفة "إكسبرس" البريطانية عن الطريقة المثالية لطهي معكرونة السباغيتي ولماذا يجب ألا تُكسر الأعواد أبدًا قبل وضعها في وعاء الماء المغلي.

وأوردت الطاهية قواعدها لطهي المعكرونة المثالية، وأوضحت سبب عدم تكسير السباغيتي المجفّفة قبل غليها، وكيف يجب أن تأكل المعكرونة على الطريقة الإيطالية.

وأشارت سيلفيا قائلة: "ما لم تكن تستخدم أعواد السباغيتي الطويلة كإضافة إلى الحساء، يجب ألا تكسرها أبدًا حتى تتناسب مع المقلاة بسهولة أكبر، فقط استخدم مقلاة أكبر، حيث يمكن للأعواد الطويلة الاحتفاظ بالصلصة بكفاءة أكبر مقارنة بالأعواد الأقصر".

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون إضافة القليل من الزيت إلى القدر عند الطهي، نصحت سيلفيا بعدم استخدامه، موضحة أن "الزيت سوف يطفو إلى الأعلى، مما يجعله عديم الفائدة".

وخلال عملية تصفية المعكرونة، فإن الطلاء الزيتي سيمنع الصلصة من الالتصاق بشكل صحيح. وقالت سيلفيا إن الحيلة التي تستخدمها لمنع المعكرونة من الالتصاق ببعضها هي ببساطة غليها في ماء مملح وتقليبها عدة مرات أثناء الطهي.

ونصحت سيلفيا بعدم طهي المعكرونة أبدًا على نار خفيفة، وكقاعدة عامة، يجب طهي المعكرونة لمدة دقيقة أو دقيقتين أقل من المعتاد، وبمجرد تجفيف المعكرونة، ستستمر الحرارة المتبقية في طهيها.

وعند إضافة الملح إلى الماء، توصي سيلفيا بـ 7 غرامات لكل لتر من الماء، ويجب أن يكون الماء في حالة غليان كبير قبل إضافة المعكرونة إليه.