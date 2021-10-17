وزيرة الثقافة المصرية تعزف في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

تشارك وزيرة الثقافة المصرية للمرة الأولى منذ توليها وزارة الثقافة بالعزف في حفل الافتتاح لمهرجان الموسيقى العربية.

تنطلق الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والوزيرة في الأصل هي عازفة فلوت عالمية، ومن المقرر أن تعزف في حفل الافتتاح مختارات من مؤلفات الموسيقار جمال سلامة.

ويشارك في حفل الافتتاح ريهام عبد الحكيم وناير ناجي وحسن شرارة وياسر سليمان وأحمد إبراهيم.

وعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 30 لمهرجان الموسيقى العربية، وشارك في المؤتمر الصحفي مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية.

ويضم المهرجان 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، ومن المقرر أن تقام الحفلات على 6 مسارح في 3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة.

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