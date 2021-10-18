كل ما تود معرفته عن "دون"... من أكثر الأفلام المنتظرة في 2021 وقد يثير حيرة مشاهدين

تستقبل دور العرض السينمائية العالمية، يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واحدا من أكثر أفلام 2021 المنتظرة، وهو "Dune"، الذي يضم طاقما مرصعا بالنجوم، ولكنه يتسم بالتعقيد في الأحداث والتنفيذ المتقن.

وإليك ما يجب معرفته عن فيلم "Dune"

قصة الفيلم

تبدأ أحداث الفيلم في المستقبل البعيد، وتحديدا في عام 10191، وبطلها هو الشاب اللامع الموهوب، بول أتريدس، الذي ولد في مصير عظيم يفوق فهمه، والمطلوب منه أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبله وعائلته وشعبه، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه القوى الخبيثة صراعا بشأن الإمداد الحصري للكوكب بأثمن مورد في الوجود، وهو عبارة عن سلعة قادرة على إطلاق أعظم إمكانات البشرية.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم "Dune" نخبة من الممثلين الموهوبين، وهم خافيير بارديم وزندايا وجيسون موموا الذي جسد شخصية البطل الخارق "أكوا مان" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، وجوش برولين، وأوسكار إسحاق.

It’s time for you to enter the world of Dune. Join us LIVE on TikTok for the Dune Red Carpet Event in London on Monday October 18 at 9:45AM PT. #DuneMovie coming October 22. pic.twitter.com/VFWWQWiJ6g — DUNE (@dunemovie) October 16, 2021

مخرج الفيلم

قام بإخراج ."Dune" دنيس فيلنوف، الذي سبق له وأن قدم جزءا ثانيا من فيلم الخيال العلمي الشهير من ثمانينيات القرن الماضي "Blade Runner" الذي عرض عام 2017، ومن بطولة ريال غوسلينغ، وحاز على إشادات من النقاد.

إعادة سينمائية

فيلم "Dune" مأخوذ عن رواية خيال علمي طرحت لأول مرة في عام 1965 تحمل نفس الاسم، وهي من تأليف فرانك هربرت، وتم تقديمها من قبل في عام 1984، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني قصير عرض في عام 2000.

“Only together can we stand a chance.” pic.twitter.com/5pAqVMxURp — DUNE (@dunemovie) October 16, 2021

"ليس عن قصة منقذ في رداء أبيض"

أكد مخرج الفيلم، دنيس فيلنوف، أن رؤيته الجديدة لرواية "Dune" لا تتناول قصة "منقذ في رداء أبيض" وليس تمجيدا فيه كما يعتقد بعض النقاد، وإنما هو "نقد" لمذهب "المنقذ الأبيض".

وأوضح في مقابلة له مع موقع "سينما بلند" : "هذا ليس احتفالا بمنقذ، ولكنه انتقاد لفكرة المنقذ ولشخص سيأتي ويخبر شعبا آخر كيف يكونون وما يجب أن يؤمنوا به، "إنها ليست إدانة، لكنها نقد، لذا فهذه هي الطريقة التي أشعر بها أنها ذات صلة، ويمكن اعتبار ذلك معاصرا"

وجاء دفاع فيلنوف عن نسخته الجديدة من فيلم "Dune" ردا على نقاد يرون أن بطل أحداث الرواية "بول أتريدس" يحمل العلامة التجارية لـ"المنقذ أبيض"، بعدما يصبح قائدا لمجموعة تدعى "فريمن"، لكن يؤكد فيلنوف أن فيلمه الجديد يوضح أن رفاهية شعب فريمن لا تعتمد على "بول".

مهرجان فينيسيا

عرض فيلم "Dune" لأول مرة الشهر الماضي خلال فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وتوقع النقاد في المهرجان وقاتها أنه سيثير إعجاب الجماهير المتحمسة، وقد يثير حيرة الآخرين، كما توقع البعض منهم أن يتنافس على جوائز أوسكار في التصوير السينمائي والفئات الفنية الأخرى.

ووصفه الناقد روبي كولين من صحيفة "ديلي تلغراف" أنه "خيال علمي في أكثر حالاته روعة وإثارة للقلق"، فيما أشاد الناقد زان بروكس من صحيفة "ذا غارديان" بالفيلم، ووصفه بأنه "سينما رائجة في أفضل حالاتها المذهلة والإبهار".