عروسان من الهند يتحديان الفيضان ويذهبان إلى حفل زفافهما داخل قدر طهي عائم... فيديو

تحدى عروسان في الهند شوارع بلدتهما الغارقة بعد أن غمرتها الأمطار الغزيرة بالمياه، وقررا الوصول إلى مكان إقامة حفل زفافهما مهما كلفهما الأمر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعروسين وهما يبحران داخل قدر طهي في شوارع كيرالا الجنوبية المغمورة بالمياه للوصول إلى حفل الزفاف.

ويظهر الفيديو تواجد العريس والعروس داخل قدر وعاء طبخ كبير مصنوع من الألمنيوم، بينما قام رجلان ومصور بالتجديف لمساعدتهما على الإبحار.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd — Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021

وأفادت وكالة الأنباء المحلية الهندية "بي تي آي" أن الزوجان استعارا القدر من معبد محلي، وأكدوا أنه كان "الخيار الوحيد" المتاح خلال وقت قصير.

وأظهرت لقطات لاحقة من الفيديو المتداول وصول العروسين سالمين وجافين إلى مكان حفل الزفاف، الذي أقيم داخل معبد صغير غمرته المياه جزئيا، وتبادلهما أكاليل الزهور، وهو تقليد في العديد من مراسم الزفاف الهندوسية.

وقالت العروس لقناة "آسيانيت" الإخبارية المحلية: "لقد تحول الأمر إلى حفل زفاف لم نتخيله قط".

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يعمل العريس أكاش والعروس أيشواريا في مجال الرعاية الصحية في مستشفى في تشينغانور.

وقام رجال الإنقاذ، أمس الاثنين، بالبحث عن ناجين، إذ ساعد الجيش والقوات البحرية والجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ، كما تم إجلاء آلاف الأشخاص، وأقيم أكثر من 100 معسكر إغاثة.

وتتوقع حكومة الولاية أن تتعرض المنطقة لأمطار غزيرة خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، اعتبارا من 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وفي عام 2018، قتلت الفيضانات ما يقرب من 500 شخص، في أسوأ فيضانات تضرب الولاية منذ ما يقرب من قرن.

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