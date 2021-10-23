علماء صينيون يكتشفون أحفورة نادرة لصغير ديناصور

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عثر علماء من معهد منطقة منغوليا لحماية الأحافير، على الأحفور كاملة نسبيا في منطقة منغوليا التي تتمتع بحكم ذاتي شمالي الصين.

وأشارت الوكالة إلى أن الباحثين اكتشفوا الأحفورة خلال مسح بدأ الشهر الماضي في منطقة جبل ماتسونغشان في راية ألكسا، وحددوا خلال المسح 10 مواقع لجمع الحفريات القديمة في طبقات العصر الطباشيري وأواخر الجوراسي.

والعصر الطباشيري، بدأ قبل 137 مليون سنة وانتهى قبل 65 مليون سنة، ويعتقد العلماء أنه آخر حقبة لسيطرة الديناصورات على الأرض.

ولفتت الوكالة إلى أن العلماء عثروا من خلال المسح أيضا على العديد من أحافير أنكيلوسور (ديناصور مدرع) وإقوآنودون والسلاحف، ومن المفترض أن يعمل الباحثون الفترة المقبلة على إصلاح وتحديد الحفريات لتوسيع نطاق دراسات الأحافير الطباشيرية بشكل أكبر.

ويساعد دراسة هذه الأحافير على تقديم أدلة جوهرية للتطور البيولوجي في تلك الحقبة من الزمن، والتي تساعد في دراسة تطور الديناصورات وظروف معيشتها وكذلك الأسباب التي أدت إلى انقراضها من على الأرض.