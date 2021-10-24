منزل أشهر سفاح في السينما معروض للبيع حتى موعد "الهالوين"... لا تحاول أن تنام فيه

أصبح منزل أشهر سفاح في السينما الأمريكية، "فريدي كروغر"، الشهير بكنزته المخططة بالأحمر والأخضر، ووجهه المشوه المحروق، ويديه المغطيتا بقفازات مزينة بالسكاكين، معروضا للبيع مع الاحتفال بعيد "الهالوين".

وطرحت الشركة العقارية تحت اسم، دوغلاس ليمان، العقار الكائن في جادة غينيسي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للبيع مقابل 3.5 مليون دولار.

ومنحت الشركة فرصة لشراء المنزل حتى حلول عيد "الهالوين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتكون المنزل من 3 غرف نوم، و3 حمامات، ومكون من طابقين، بالإضافة إلى مطبخ عصري، وجناح أساسي كبير، ومساحات متعددة للعمل من المنزل.

real estate news: https://t.co/yzTlNqGdxa Inside the ‘Nightmare on Elm Street’ house: You have until Halloween to buy it: Freddy Krueger may no longer live here — but his home made famous in Wes Craven’s classic horror film “A Nightmare on… https://t.co/6uF4iQ8gPu - rerevues — Brooklyn Properties  (@rerevues) October 22, 2021

وشهد المنزل الذي ظهر في الجزء الأول من سلسلة أفلام الرعب "A Nightmare on Elm Street" (كابوس في شارع إلم) من إنتاج عام 1984، وكذلك في أحداث الجزء الثاني الذي يحمل اسم "انتقام فريدي"، العديد من حوادث قتل "فريدي كروغر" لضحاياه.

وأكد ممثلون من الشركة العقارية التي تعرض المنزل للبيع في تصريحات لـصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن العقار من المزارات السياحية التي يمر من أمامها السائحون، ودائما ما يشعرون بالقشعريرة عندما يرونه".

What do @ryandic and Freddy Krueger have in common?! https://t.co/C9dbh9XtSi — BJ Shea (@BJShea) October 22, 2021

وتركز أفلام "كابوس في شارع إلم" على "فريدي كروجر" الذي يتعرض للحرق حيا من جانب أهالي ضحاياه والذي يعتدي جنسيا عليهم في المدرسة التي يعمل بها، ثم يظهر كروح شريرة تزور ضحاياها ويقتلهم بقفاز من شفرات الحلاقة في أحلامهم وفي الواقع، وذلك في حال غفوا أو وناموا.

Happy Anniversary to #WesCraven's #NewNightmare released October 14, 1994. Freddy's return came with a new face (with ripped skin rather than burned), a new outfit (trench coat, turtle neck, combat boots), and a non-removable glove augmented by long metal spikes. #FreddyKrueger pic.twitter.com/8j2ldIv6Kn — Terror Detective (@terrordetective) October 16, 2021

وعرض من أفلام "A Nightmare on Elm Street" 8 أجزاء، حصدت إيرادات إجمالية في شباك التذاكر 370 مليون دولار، كما أن الجزء الأول أطلق مسيرة الممثل الأمريكي، جوني ديب، في أول ظهور له على الشاشة الفضية.