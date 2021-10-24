تسجيل
13:52 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رجل متنكر في صورة السفاح من السينما الأمريكية فريدي كروغر

    منزل أشهر سفاح في السينما معروض للبيع حتى موعد "الهالوين"... لا تحاول أن تنام فيه

    © AFP 2021 / JOHN AMIS
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050517953_0:25:1800:1037_1200x675_80_0_0_462be885938ee38dd3c2622004e10ec7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110241050517982-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87/

    أصبح منزل أشهر سفاح في السينما الأمريكية، "فريدي كروغر"، الشهير بكنزته المخططة بالأحمر والأخضر، ووجهه المشوه المحروق، ويديه المغطيتا بقفازات مزينة بالسكاكين، معروضا للبيع مع الاحتفال بعيد "الهالوين".

    وطرحت الشركة العقارية تحت اسم، دوغلاس ليمان، العقار الكائن في جادة غينيسي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للبيع مقابل 3.5 مليون دولار.

    ومنحت الشركة فرصة لشراء المنزل حتى حلول عيد "الهالوين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    ويتكون المنزل من 3 غرف نوم، و3 حمامات، ومكون من طابقين، بالإضافة إلى مطبخ عصري، وجناح أساسي كبير، ومساحات متعددة للعمل من المنزل.

    وشهد المنزل الذي ظهر في الجزء الأول من سلسلة أفلام الرعب "A Nightmare on Elm Street" (كابوس في شارع إلم) من إنتاج عام 1984، وكذلك في أحداث الجزء الثاني الذي يحمل اسم "انتقام فريدي"، العديد من حوادث قتل "فريدي كروغر" لضحاياه.

    وأكد ممثلون من الشركة العقارية التي تعرض المنزل للبيع في تصريحات لـصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن العقار من المزارات السياحية التي يمر من أمامها السائحون، ودائما ما يشعرون بالقشعريرة عندما يرونه".

    وتركز أفلام "كابوس في شارع إلم" على "فريدي كروجر" الذي يتعرض للحرق حيا من جانب أهالي ضحاياه والذي يعتدي جنسيا عليهم في المدرسة التي يعمل بها، ثم يظهر كروح شريرة تزور ضحاياها ويقتلهم بقفاز من شفرات الحلاقة في أحلامهم وفي الواقع، وذلك في حال غفوا أو وناموا.

    وعرض من أفلام "A Nightmare on Elm Street" 8 أجزاء، حصدت إيرادات إجمالية في شباك التذاكر 370 مليون دولار، كما أن الجزء الأول أطلق مسيرة الممثل الأمريكي، جوني ديب، في أول ظهور له على الشاشة الفضية.

    انظر أيضا:

    حيتان الأوركا "السفاحة" تشن هجوما جماعيا على سفينة وتتسبب بكارثة... فيديو
    مصر... مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباك مسلح مع سفاح
    زرع الرعب لسنوات في بلاده وبلجيكا‎.. وفاة السفاح الفرنسي ميشال فورنيريه
    مشاهد مؤلمة لبكاء "سفاح المحيط" حوت أوركا القاتل... فيديو
    كشف هوية "زودياك" السفاح الذي أرعب أمريكا في ستينيات القرن الماضي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك