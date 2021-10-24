ريم البارودي ترد لأول مرة بعد تداول فيديو "سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة"

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا إنه يوثق "لحظة سقوط الفنانة المصرية ريم البارودي على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي".

وخرجت الفنانة المصرية ريم الباردوي عن صمتها، وقالت عبر صفحتها على "إنستغرام" إنها في القاهرة ولم تحضر مهرجان الجونة، نافية أن تكون هي الشخص الذي سقط في الفيديو.

وكان آخر مهرجان شاركت فيه الفنانة ريم البارودي هو مهرجان الموضة حيث أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء بقصر البارون بحضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس وريم البارودي وعبير صبري ونور إيهاب وكاتيا الكعدي ودينا داش ومصمم الأزياء العالمي أنطوان سلامة وفوزية محمد ملكة جمال مصر.

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