فنان مصري يعتذر للسعوديين بعد إعلان تسبب في غضبهم... فيديو

اعتذر فنان مصري للجمهور في السعودية، عن إعلان ظهر فيه أثار جدلا واسعا وغضبا داخل المملكة، حيث تعرض في الساعات القليلة الماضية لعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل السعودية.

وقال الفنان المصري بيومي فؤاد عبر "فيسبوك"، إنه يعتذر لجمهور المملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الذي وصفوه بالـ"مسيء".

وأوضح أن هذا الفيديو لم يكن للإعلان ولكن "أصحاب المطعم طلبوا منه عمل هذا الأفيه" على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، ولم يتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمه.

وأكد أنه تفاجأ مثل الجمهور عند مشاهدته للفيديو، معلنا رفضه نسب هذا الإعلان لشخصه احتراما لجمهوره ليس فقط في المملكة ولكن في كل الوطن العربي.

الإعلان المحذوف

لـ #بيومي_فؤاد اعلان مطعم لفه في #موسم_lلرياض



قال عنه تركي آل الشيخ، تافه ومسيئ، pic.twitter.com/wlLj04iJEy — واقعي 🇸🇦 🔎➐ (@waga2020) October 28, 2021

وكانت حالة من الجدل والغضب قد أثيرت على مواقع التواصل في السعودية؛ بسبب نشر إعلان لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة بطله الفنان المصري بيومي فؤاد.

ووصف عدد من نشطاء الإنترنت في المملكة الفيديو بـ "المسيء"، في إشارة إلى أنه يحمل تلميحات وإيحاءات لا يتقبلها السعوديون.

اعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2021

كما انتقد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ الإعلان، بقوله "إعلان تافه ومعيب وثقيل دم ومسيء".

وكان الفنان المصري بيومي فؤاد قد وصل الثلاثاء الماضي إلى مدينة الرياض، استعدادا لعرض مسرحية "سلام مربع"، التي يشارك فيها، في موسم الرياض لعام 2021.

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