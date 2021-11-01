"لينوفو" يستعين بتصميم غير مسبوق في عالم الحواسيب المحمولة... صورة على لوحة المفاتيح

كشف تسريب جديد عن استعانة شركة "لينوفو" الصينية بتصميم غير مسبوق في عالم الحواسيب المحمولة.

ونشر إيفان بلاس، الذي يعد مصدرا موثوقا في نشر تسريبات الأجهزة التكنولوجية الجديدة، أمس الأحد، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" لحاسوب "لينوفو ثينك بوك بلس" المحمول الجديد، ذو شاسة 17 بوصة، والذي هو مصحوب بشاشة ثانية موجودة على يمين لوحة المفاتيح.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo... pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

ويرجح موقع "ذا فيرج" التقني أن الشاشة الثانية تستخدم للرسم أو الكتابة على صورة ملونة موجودة على الشاشة الرئيسية للكمبيوتر المحمول.

كما تكشف الصورة المسربة عما يشبه القلم أو قلم الرسم، مما يعطي المزيد من التأكيد من لفكرة أن الشاشة الأخرى مخصصة للرسم.

وكانت شركة "لينوفو" أعلنت عن جاسوبها "ثينك بوك بلس غرين 2" في فعاليات معرض "CES" في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن لوحة يمكن الكتابة عليها بالحبر الإلكتروني أو "E-Ink".

ومن المحتمل أن تزيح "لينوفو" الستار عن حاسوبها الجديد "ثينك بوك بلس" في معرض "CES" المقبل، الذي سينطلق في في الخامس من يناير 2022.