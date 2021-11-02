"أمازون" تتراجع عن سياسة إلزامية لعمالها داخل المخازن المطعمين ضد كورونا

تراجعت شركة "أمازون" عن تطبيق سياستها الخاصة بإلزام عمالها على ارتداء الكمامة الطبية داخل مخازنها رغم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" بالكامل.

وأخبرت "أمازون" موظفيها أنهم لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الكمامة إذا تم تطعيمهم بالكامل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الاثنين.

وفي إشعار أرسلته إلى موظفيها داخل أمريكا يوم الجمعة الماضي، بررت "أمازون" تراجعها عن سياستها أن "اللقاحات متوفرة عالميا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتستمر معدلات التطعيم في الارتفاع، مما يتيح القدرة على العودة إلى سياسة الأقنعة السابقة".

كما أكدت شركة أمازون أنها ستسمح للعمال الذين تم تطعيمهم بالكامل بعدم ارتداء الكمامات الطبية، ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين الفيدرالية أو قوانين الولاية.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض الوقاية منها الأمريكية، فإنه تم تطعيم ما يقرب من 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، طلبت شركة "أمازون" من عمالها بمواصلة ارتداء الكمامات الطبية، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وتوفر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الوقت الحالي إرشادات لكل مقاطعة أمريكية حول ما إذا كان يجب ارتداء الكمامات الطبية في أماكن العمل.

وتوقفت شركة "أمازون" عن إخضاع موظفيها لاختبارات منتظمة لفيروس كورونا منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.