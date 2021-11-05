اختيار طفلة روسية تبلغ من العمر تسع سنوات كأجمل فتاة في "أوراسيا"... صور

احتلت الروسية إيفانجلينا ميلنيكوفا المركز الأول في مسابقة الجمال والموهبة "Best Children of Eurasia 2021"، التي أقيمت في أنطاليا التركية.

وتفوقت الطفلة على 20 مشاركة في المسابقة تنافسن من أجل لقب أجمل فتاة في أوراسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "vm".

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في العام الماضي، فازت ميلنيكوفا بالجائزة الكبرى لمسابقة ملكة جمال العالم الصغيرة في روسيا، والتي سمحت لها بتمثيل البلاد على المستوى الدولي.

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من بين إنجازاتها أول عرض قدمته بدور "سندريلا" مع المايسترو سيرغي فيلين، في أحد الأدوار الرئيسية في عرض باليه على الجليد، وأداء مشترك مع فرقة بريما لمسرح بولشوي لأولغا سميرنوفا.