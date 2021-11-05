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    الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، في العرض الخاص لفيلم Eternals في لندن، بريطانيا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

    أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية بعد أنباء حظرها أحدث أفلامها من العرض الجماهيري

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    ردت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، على تقارير تفيد أن 3 دول خليجية حظرت أحدث أفلامها السينمائية من العرض في دور العرض السينمائية لديها.

    وحذفت دور العرض السينمائية في قطر والمملكة العربية السعودية والكويت فيلم "Eternals"، الذي تشارك جولي في بطولته، من مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رفضت شركة "ديزني" إجراء سلسلة من التعديلات التي طلبتها رقابة البلدان الثلاثة، بحسب تقرير لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، أمس الخميس.

    عضو فريق التمثيل أنجلينا جولي يصل إلى العرض الأول لفيلم Eternals في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2021
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    سر نشر أنجلينا جولي صورا حديثة من منطقة أهرامات مصر
    وذكر "ذا هوليوود ريبورتر" أنه من المرجح أن يكون سبب حظر الفيلم هو ما يتضمنه في بعض مشاهده من مثلية جنسية، وذلك تضمنه مشاهد لزوجين من نفس الجنس وهما يتبادلان القبلات.

    وفي لقاء لها مع الصحفيين، عبرت أنجلينا جولي عن حزنها من حظر فيلمها في البلدان الخليجية الثلاثة، بينما أكدت أنها فخورة بشركة "مارفل" لرفضها حذف تلك المشاهد تلبية لمطالب أجهزة الرقابة المحلية في هذه الدول، وفقا لموقع "نيوز.كوم" الأسترالي.

    وقالت جولي الحائزة على جائزة أوسكار: "ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة "فاستوس" جمال تلك العلاقة وهذا الحب".

    وتابعت متسائلة: "كيف يمكن أن يغضب أي شخص من تلك العلاقة أو يهددها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، هذا جهل".

    و"فاستوس" من فيلم "Eternals" هو أول بطل خارق يظهر بشكل علني كمثلي الجنس في عالم "مارفل" السينمائي، بعد أن ظلت الشخصيات المثلية جنسيا في المشاريع السابقة من إنتاج شركتي "ديزني" و"مارفل".

    وكانت مخرجة فيلم "Eternals"، كلوي تشاو، أعربت في تصريحات لموقع "إندي واير" الشهر الماضي عن أمنيتها في عدم خضوع المشاهد التي تتناول علاقة "فاستوس" لمقص الرقيب.

    ويعتبر فيلم "Eternals" هو أول تجربة لأنجلينا جولي في أفلام "مارفل" للأبطال الخارقين، ويشاركها بطولة الفيلم، سلمى حايك.

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