سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها بفضل تطعيمها ضد كورونا

أصبحت جوان تشو، البالغة من العمر 25 عاما، والمقيمة في سيدني الأسترالية، مليونيرة بين عشية وضحاها بعد فوزها بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار لحملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".

موسكو- سبوتنيك. دخلت تشو الحملة إلى جانب 2.74 مليون شخص آخر على المستوى الوطني. ونقلت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" عن الفائزة تعبيرها عن المفاجأة بالقول "هل أحلم، هل هذا حقيقي؟ لا أصدق ذلك".

ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.

بدأت حملة "مليون دولار فاكس" في أكتوبر/ تشرين الأول من قبل مجموعة من الشركات وفاعلي الخير كوسيلة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد، وكانت سببا في ارتفاع معدلات التطعيم في أستراليا من 78.5% إلى 88.3%.

وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، يمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة 1000 دولار مع صندوق جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار.

في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفعت الدولة قيود السفر المفروضة على الركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل والتي كانت سارية منذ ما يقرب من 18 شهرا.

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