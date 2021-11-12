ماذا قالت نانسي عجرم عن قادة الإمارات في "إكسبو دبي 2020"؟... فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا، ضمن سلسلة حفلات "أمسيات ‏خالدة"، المقامة على هامش معرض دبي إكسبو 2020.‏

وقالت عجرم في كلمتها ببداية حفلها إن "ما نراه اليوم في معرض دبي إكسبو 2020 هو حلم أصبح حقيقة، بفضل إرادة قيادة وشعب الإمارات الذين لا يعرفوا المستحيل".

ووجهت نانسي عجرم كل التحية والحب للإمارات ولكل الناس الذين تعبوا وساهموا في نجاح معرض "دبي إكسبو 2020".

وقدمت نانسي عجرم في حفلها على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" باقة من أجمل أغانيها وأغاني أحدث ألبوماتا الغنائية "نانسي 10"، مثل "أنا جاية معاك" و"سلامات".

طب أنا جاية معاك، طب أنا همشي وراك

أنا هصدق وهجرب حظي وهعمل ضمناك



ليلة ولا أجمل مع النجمة نانسي عجرم في أمسيات خالدة على #قناة_أبوظبي@expo2020dubai l @NancyAjram#إكسبو2020 #عيشها_معانا pic.twitter.com/cGC3rqckLx — قناة أبوظبي (@abudhabitv) November 12, 2021

ويشارك نانسي عجرم في إحياء حفل مساء اليوم الجمعة من حفلات "أمسيات خالدة"، الفنان اللبناني، راغب علامة.

وكانت نانسي عجرم أحيت الأسبوع الماضي حفلا في العاصمة المصرية القاهرة، والذي ردت فيه لأول مرة على أنباء طلاقها من زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم.

يشار إلى أن معرض "إكسبو دبي" تستمر فعالياته حتى نهاية مارس/ آذار 2022، ويشارك فيه 190 دولة.