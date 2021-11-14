"خايفة فوق الخوف"... أصالة: اليوم مهم جدا في حياتي

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، إن اليوم "مهم جدا" في حياتها، وأنها "خايفة فوق الخوف"، قبل مشاركتها في حدث بالعاصمة المصرية القاهرة يحضره أولادها وأهلها.

جاء ذلك في تغريدة لأصالة مساء اليوم الأحد على حسابها بموقع تويتر جاء فيها: "اليوم يوم جدّاً مهمّ بحياتي عندي حفله بدار الأوبرا المصريه ومعي الحياة كلها بتحضرني ولادي وأهلي وتوأم الحياة فائق ..خايفه فوق الخوف".

اليوم يوم جدّاً مهمّ بحياتي عندي حفله بدار الأوبرا المصريه ومعي الحياة كلها بتحضرني ولادي وأهلي وتوأم الحياة فائق ..خايفه فوق الخوف بس ادعوا لي وتابعوني وأنتوا عم تشوفوني ادعوا لي كمان — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2021

وكانت أصالة قد أنهت البروفات الأخيرة استعدادا لحفلها فى دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الأحد، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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ونشرت الفنانة السورية صورا لها على حسابها بموقع إنستغرام خلال البروفات متحدثة عن ذكريات كثيرة في دار الأوبرا المصرية.

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