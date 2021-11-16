"واتسآب" يطرح إصدارا جديدا خاصا لنظام تشغيل "ويندوز" بميزات جديدة

طرح متجر شركة "مايكروسوف" العملاقة، نسخة محدثة لتطبيق "واتسآب" الخاص بنظام التشغيل "ويندوز" بعدد من الميزات والوظائف التي لم تكن متوفرة في الإصدارات السابقة.

تم إنشاء أحدث إصدار من "واتسآب" على منصة "UWP" العالمية، وتتضمن قائمة الابتكارات الرئيسية القدرة على تلقي الإشعارات حتى عند إغلاق العميل للجهاز، بالإضافة إلى وظيفة تشغيل "واتسآب" تلقائيًا عند بدء تشغيل نظام التشغيل "ويندوز".

اكتسب الإصدار الجديد للبرنامج خيارات خصوصية وأمان متقدمة، وفي قسم "الدردشة" يمكن للمستخدم أرشفة الدردشات وحذف المراسلات بشكل أسهل، بحسب ما ذكر موقع "4pda".

هناك أيضًا إمكانية تخصيص الأصوات عند تلقي الرسائل (سواء في المجموعة أو في الحوارات الفردية)، كما توجد إمكانية تحسين المساحة التي يشغلها برنامج المراسلة في قسم "الذاكرة".

كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي موقع "واتسآب" الرسمي، واختيار التطبيق المحدث لنظامي التشغيل "ويندوز 10" و"ويندوز 11".