مايكروسوفت تحظر حلا بديلا يسمح لأصحاب "ويندوز 11" الهروب من استخدام متصفحه للإنترنت "إيدج"

وتخلصت "مايكروسوفت" من ثغرة تتيح لمستخدمي "ويندوز 11" فتح نتائج بحث "قائمة البدء" (Start Menu) في متصفح آخر غير "إيدج"، والتي تم رصدها من قبل موقع "إيدج ديفليكتور".

وهذه الثغرة عبارة عن تطبيق يسمح بتجاوز بعض قيود المتصفح المضمنة الموجودة في نظامي "ويندوز 10 و11.

وأكدت شركة "مايكروسوفت"، أمس الاثنين، أنها أغلقت الثغرة عمدا.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" في تصريحات لموقع "ذا فيرج" أن "مايكروسوفت تتيح تجارب عملاء معينة شاملة في كلا من "ويندوز 10 و11"، وأن تجربة البحث من شريط المهام هي أحد الأمثلة على التجربة الشاملة التي لم يتم تصميمها لإعادة توجيهها، وعندما علمنا بإعادة التوجيه غير الصحيحة، فإننا فقد أصدرنا إصلاحا لها".

وانتقد دانيال ألكسندرسن، مطور موقع "إيدج ديفليكتور" إجبار "مايكروسوفت" لأصحاب "ويندوز 11" على استخدام متصفح الإنترنت "إيدج"، فكتب في إحدى المدونات أن "هذه لم تعد تصرفات شركة منتبهة تهتم بمنتجها بعد الآن، إن مايكروسوفت ليست وكيلا جيدا لنظام التشغيل "ويندوز"، إنهم يمنحون الأولوية للإعلانات والحزم واشتراكات الخدمة على حساب إنتاجية مستخدميهم".

وقبل أسبوع، خططت شركات مثل "موزيلا" التي تملك متصفح الإنترنت "فاير فوكس" و"بريف" لتنفيذ حلول بديلة مماثلة للسماح للمستخدمين بفتح "قائمة البدء" (Star Menu) تقود إلى المستعرضات الخاصة بها.

وسبق لشركة "موزيلا" أن انتقدت "مايكروسوفت"، وأكد متحدث باسمها أن “الناس يستحقون الاختيار، وينبغي أن يكون لديهم القدرة على تعيين الإعدادات الافتراضية ببساطة وسهولة، ويجب احترام اختيارهم للمتصفح الافتراضي".