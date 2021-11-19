هيفاء وهبي تعلق على مسابقة "ملك جمال لبنان" وتختار الملك

وترأست هيفاء وهبي لجنة مسابقة ملك جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت شاباً جديداً بلقب "ملك جمال لبنان لعام 2021"، على أن يتمّ عرض الحفل على الشاشة في الأيام المُقبلة.

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وخطفت هيفاء وهبي الأنفاس بالصور الّتي نشرتها عبر حساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" لإطلالتها الأنيقة خلال الحدث المُرتقب، وكشفت في تعليقها التالي: "يسعدني أن أكون جزءً من لجنة تحكيم مستر لبنان، المكرسة هذا العام لبيروتنا الحبيبة..دعم المبادرات التي تعكس صورة إيجابية عن لبنان على الدوام".

يذكر أن ملك جمال لبنان هي مسابقة تقام سنويا لاختيار رجل شاب ليصبح ملك جمال لبنان، حيث يقوم بمهمات ونشاطات إنسانية كما يمثل لبنان على الصعيد العالمي والدولي، أول مسابقة لملك جمال لبنان أقيمت عام 1995وتم تتويج هادي الأسطا ليكون أول ملك جمال للبنان.