تسجيل
18:39 GMT21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نزلات البرد

    5 أطعمة تخفف من نزلات البرد وتقصر عمرها

    © Photo / CCO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104386/01/1043860188_0:0:1920:1081_1200x675_80_0_0_b2b5741513cba06e7beca2b6e57fe5c4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111211050767718-5-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7/

    هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تخفف من حدة نزلات البرد وتقصر من مدتها.

    نزلات البرد هي نوع من عدوى الجهاز التنفسي العلوي، وهي ليست مرضا واحدا وفي الحقيقة هناك نحو 200 نوع من الفيروسات التي تسببها، لذلك لا يوجد علاج محدد للفيروس، بحسب موقع "walla".

    عادة ما تستمر نزلة البرد ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام عند البالغين، وبمعدل عشرة أيام عند الأطفال. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين.

    الثوم
    © CC0
    خبير يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية

    عندما لا تختفي الأعراض أو تتفاقم، قد تحدث مضاعفات يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن عند الأطفال.

    قبل أن تستسلم، إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن فترة نزلات البرد بل وتقصرها.

    1.الثوم

    وجدت دراسة نشرت في The Cochrane Library أن البالغين الذين تناولوا مكمل الثوم يوميا مرضوا بمعدل 3 مرات أقل من البالغين الذين تناولوا مكملا وهميا.

    أولئك الذين تناولوا المكملات الزائفة عانوا من ثلاثة أضعاف عدد أيام المرض في المتوسط، مقارنة بمجموعة تناول الثوم.

     قدر الباحثون أن الخصائص الطبية للثوم تنبع من عنصر يسمى الأليسين، الذي يمنع الإنزيمات المشاركة في كل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

    2. العسل

    يعتبر العسل لسنوات عديدة علاجا منزليا لتسكين التهاب الحلق والسعال، وهما من الأعراض الشائعة في التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

    أظهرت دراسة تستند إلى تحليل العديد من الدراسات (التحليل التلوي) التي قارنت العسل بعلاجات مختلفة لتخفيف أعراض البرد مثل التهاب الحلق والسعال واحتقان الأنف، أن العسل وجد أنه أكثر فعالية من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لأعراض البرد.

    3. البقوليات

    أظهر تحليل تلوي لـ 28 دراسة خاضعة للرقابة نُشرت منذ حوالي شهر أن تناول الزنك، الموجود في البقوليات مثل العدس والفول والحمص، يمكن أن يقلل الأعراض ويقصر مدة المرض في حالة الإصابة بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أو الانفلونزا.

    فوائد فاكهة الكيوي
    shutterstock
    فوائد الكيوي عديدة... 13 سببا تجعل الكيوي ملك الفواكه دون منازع

    ووجدت الدراسة أنه عندما تم تناول الزنك كإجراء وقائي، انخفضت فرصة الإصابة بأعراض البرد الخفيف بنسبة 28 في المائة، بينما انخفضت فرصة الإصابة بأعراض البرد الخفيفة إلى الشديدة بنسبة 87 في المائة بعد تناول المكملات.

    عندما تم تناول الزنك لأغراض علاجية- أي بعد إصابة الأشخاص بنزلة البرد- وجد الباحثون أنه كان قادرا على تقليل المدة التي تعرضوا فيها لأعراض المرض. عادة، يؤدي تناول الزنك إلى تقصير مدة أسوأ الأعراض بنحو يومين.

    4. الكيوي

    الفاكهة الخضراء والحامضة هي واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لنزلات البرد. وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن تناول الكيوي يمكن أن يخفف من أعراض البرد ويقصر من مدة المرض.

    اشتملت الدراسة على 132 شخصا، أضاف نصفهم 4 ثمرات كيوي إلى نظامهم الغذائي اليومي، بينما أضاف النصف الآخر ثمرتي موز إلى قائمة طعامهم اليومية. النتائج؟ عانى آكلو الكيوي من التهاب الحلق لمدة 3 أيام أقل وتراجعت أعراض الاحتقان لديهم 4 أيام، مقارنة بمجموعة أكلة الموز.

     يعزو الباحثون تأثير الكيوي العلاجي إلى المحتوى العالي من العناصر الغذائية التي تزيد من تركيز كريات الدم الحمراء.

    5. مرق الدجاج

    للشوربة فوائد عديدة عندما تكون مريضا- أولا، إنها طريقة سهلة ومريحة للحصول على السوائل والأملاح التي يحتاجها الجسم. ثانيا، حساء الدجاج مليء بالفيتامينات والمعادن، وهي مهمة بشكل خاص أثناء نزلات البرد. والأهم من ذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2000 في المجلة الطبية المرموقة CHEST أن مرق الدجاج له تأثير مضاد للالتهابات، وهو اكتشاف يمكن أن يفسر قدرته على علاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    خبير يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية
    ما سر تناوله في السحور… 9 فوائد صحية مدهشة للفول
    علماء يكتشفون السر الذي يجعل العسل "فيه شفاء للناس"
    فوائد الكيوي عديدة... 13 سببا تجعل الكيوي ملك الفواكه دون منازع
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نموذج يعرض زيًا للمصمم الأسترالي J'Aton في معرض فيكتوريا الوطني خلال أسبوع الموضة في ملبورن، أستراليا 16 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجرافيك... بعد بريطانيا... موقف حركة حماس في عدة دول
    بعد بريطانيا... موقف حركة "حماس" في عدة دول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك