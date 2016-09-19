رجل تركي يوسع فتاة ضربا بسبب سروالها القصير

أوقفت الشرطة المشتبه به داخل حي إسكودار في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول، حسب ما أفادت وكالة "دوغان" للأنباء

وقد صاح الرجل أثناء مهاجمته المرأة التي تعمل ممرضة، إنه يجب قتل من يرتدين السراويل القصيرة، وركلها على وجهها، واعترف لاحقا للشرطة أن ملابسها أثارت غضبه.

وعلل الرجل تصرفه بأن السروال القصير الذي كانت ترتديه ليس مناسباً ما دفعه للتصرف بتلك الطريقة ،

وحسب الوكالة فإن الرجل يعاني من اكتئاب شديد ويعمل حارساً أمنيا في شركة، وأعربت مدافعات عن حقوق المرأة في تركيا عن قلقهن المتزايد من حجم العنف ضد النساء إذ تقتل مئات النساء سنويا غالبيتهن على أيدي أزواجهن.