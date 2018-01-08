بالصور... جوائز غولدن غلوب في حفل طغت عليه فضائح التحرش

تصدر الفيلم الميلودرامي (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري) جوائز غولدن غلوب (الكرة الذهبية) التي أعلنت أمس الأحد في ليلة اتسمت بالتعليقات اللاذعة بشأن التحرش الجنسي في هوليوود وإغداق المديح على أولئك الذين كسروا حاجز الصمت.

وحسب "رويترز" فاز الفيلم الكوميدي (ليدي بيرد) بجائزة أفضل فيلم كوميدي وحصلت بطلته سيرشا رونان على جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

وفاز غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في (داركست آور) من إنتاج فوكاس فيتشرز وجسد فيه شخصية ونستون تشرشل الزعيم البريطاني في زمن الحرب. وحصلت فرانسيس مكدورماند على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ثري بيلبوردز) الذي أنتجته فوكس سيرشلايتس.

ونال جيمس فرانكو جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في فيلم (ذا ديزاستر ارتيست) وهو من إنتاج (إيه24).

ونال المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو جائزة أفضل مخرج عن فيلم الخيال السحري (ذا شيب أوف ووتر).

© REUTERS/ LUCY NICHOLSON جان مارك فالي ونيكول كيدمان وراء الكواليس في غولدن غلوب بعد الفوز في أفضل مسلسل تلفزيوني بيغ ليتل لايز

لكن ما هيمن على الليلة لم يكن من فاز بأي جائزة بل النكات والتعليقات على فضيحة التحرش الجنسي التي هزت هوليوود.

فقال سيث مايرز مقدم الحفل في كلمته الافتتاحية "عام سعيد يا هوليوود! إنه عام 2018. أخيرا أصبح تعاطي الماريغوانا مسموحا به وأخيرا أصبح التحرش الجنسي غير مسموح به" وسط تصفيق عاصف من الحضور في بافربلي هيلز.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI شيلين وودلي وكالينا لورانس في غولدن غلوب

وأدت مزاعم عديدة ضد ممثلين ومنتجين وغيرهم من العاملين في صناعة السينما منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 إلى استبعاد المتهمين بالتحرش أو حرمانهم من المشاركة في أعمال سينمائية أو شطب أسمائهم من المشروعات الإبداعية.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI الممثلة كارمن إلكترا بعد حفل غولدن غلوب

وفي إشارة إلى المرشحين الذكور المجتمعين في بيفرلي هيلز لحضور توزيع جوائز أبرز الأعمال التلفزيونية قال مايرز هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة أشهر التي لن تشعروا فيها بالفزع إذا ما قرأت أسماءكم بصوت عال.

وتحولت السجادة الحمراء في بداية الحفل إلى بحر من الأثواب السوداء في بادرة من الممثلات لإظهار تضامنهن مع ضحايا التحرش الجنسي داخل وخارج صناعة الترفيه.

واتهم أكثر من 30 رجلا الممثل كيفن سبيسي بالسلوك الجنسي المشين كما وجهت أكثر من 70 امرأة مزاعم ضد المنتج والمخرج السينمائي هارفي وينستين.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI باريس هيلتون تصل حفل غولدن غلوب

وامتدت قائمة المتهمين بالسلوك الجنسي غير اللائق لتشمل أسماء كبيرة مثل النجم داستن هوفمان والفنان الكوميدي لوي سي.كيه والممثل جيفري تامبور وعشرات المشاهير والساسة ورجال الأعمال.

ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها. واعتذر سبيسي لشخص ممن اتهموه بالتحرش لكن صدر قرار باستبعاده من المشاركة في فيلم (أول ذا ماني إن ذا وورلد) وشطب دوره في الجزء الجديد من المسلسل التلفزيوني (هاوس أوف كاردز).

© REUTERS/ MARIO ANZUONI الممثلة بلانكا بلانكو في حفل غولدن غلوب

ونفى هوفمان وتامبور ارتكاب أي سلوك شائن. وأقر سي.كيه بارتكاب أفعال مخلة فيما سبق وألغيت مشاريع سينمائية وتلفزيونية كان سيشارك فيها.

وفي فئة الدراما التلفزيونية حصد مسلسلا (هاندميدز تيل) و(بيغ ليتل لايز) النصيب الأكبر من جوائز غولدن غلوب حيث تدور قصة المسلسلين عن النساء فيما هيمنت حملة (تايمز أب) لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل على الحفل.

وفاز (هاندميدز تيل) المأخوذ عن رواية لمارغريت أتوود تحمل الاسم نفسه بجائزة أفضل مسلسل درامي ونالت بطلته إليزابيث موس جائزة أفضل ممثلة.