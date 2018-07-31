على خطى محمد بن سلمان... الكويت تتجه إلى "الأرض الخصبة"

قال دبلوماسي كويتي إن بلاده تعتزم التوجه إلى ما وصفه بـ"الأرض الخصبة"، وذلك بعد أيام من توجيه عاجل لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن القضية ذاتها.

قال القنصل العام لدولة الكويت في أربيل، عمر الكندري، إن بلاده حريصة على زيادة الاستثمار والتبادل التجاري مع إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أنه بصدد ترتيب زيارة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الكويتيين للاطلاع على واقع الإقليم عن كثب، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال الكندري، في تصريح عقب لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان دارا الخياط، إنه بحث معه أوجه التعاون والتسهيلات أمام التبادل التجاري وفرص الاستثمار في الإقليم للمستثمرين الكويتيين في جميع المجالات.

وأضاف أنه نقل إلى غرفة التجارة في أربيل رغبة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكويتية في الاستثمار وتبادل التجارة في إقليم كردستان.

© AP Photo / Cliff Owen بعد تعاون بغداد والرياض... توجيه عاجل من ابن سلمان بشأن أربيل

وذكر الكندري إنه على الرغم من وجود عدد من الشركات الكويتية العاملة في عدد من المجالات هناك فإنها تتطلع إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات مع الإقليم.

من جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان عن سعادته بزيادة الاستثمارات الكويتية في الإقليم، مبديا الاستعداد لتقديم التسهيلات للمستثمرين الكويتيين للعمل في جميع المجالات.

وقال الخياط إن "إقليم كردستان يعد أرضا خصبة لجميع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري".

وكشفت محطة وكالة "كردستان 24" عن توجيه جديد من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن أربيل عاصمة كردستان العراق.

وقالت المحطة الكردستانية إن وفدا تجاريا كبيرا من السعودية سيزور عاصمة إقليم كردستان، أربيل، في وقت لاحق، يوم الاثنين، بناء على رغبة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت المحطة، عن مصدر في القنصلية السعودية، قوله: إن "وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيصل إلى أربيل، اليوم، لبحث استثمار المشاريع في إقليم كردستان". وأضاف أن "الوفد السعودي سيزور أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".