شاهد رد فعل محمد بن سلمان بعد سماع قصيدة شعرية ألقاها طفل أمامه (فيديو)

كشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بعدما قام طفل بإلقاء قصيدة أمامه.

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية، زار الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عددا من المواطنين في منازلهم في منطقة حائل.

ووثق مقطع فيديو، قيام طفل بإلقاء قصيدة ترحيبية بولي العهد، والذي قام بدوره بتحية الطفل واحتضانه، تعبيرا عن إعجابه بما قاله الطفل.

وكان ولي العهد، قد وصل إلى منطقة حائل مساء أمس الأربعاء، قادما من منطقة القصيم.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، أن مدينة حائل ستكون المحطة الثانية في جولة الملك سلمان، التي استهلها بزيارة القصيم، في أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه العرش مطلع عام 2015.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده افتتحا ودشنا خلال زيارتهما إلى منطقة القصيم في إطار جولته الداخلية، أكثر من 600 مشروع تنموي، في مجالات متنوعة.

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس منطقة حائل، كما أكدت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان غادر حائب ووصل إلى الرياض.