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    مدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني غربي محافظة الجوف

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، سيطرة مقاتليها على مواقع تابعة للجيش اليمني بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في مجمع المتون غرب الجوف، وسيطروا على معظم مواقع الجيش اليمني في المجمع".

    الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Anees Mahyoub
    مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني في مواجهات قبالة نجران
    ونقلت القناة، عن مصدر عسكري، قوله إن "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد من الجيش اليمني".

    وكانت مواجهات دارت أمس السبت، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة".

    وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة، وتكبيد المليشيا عددا من القتلى، بينهم مشرفها في الجبهة عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بصعدة، وإصابة آخرين".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

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