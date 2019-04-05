قضايا الأمن الإقليمي تتصدر مباحثات لافروف ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى

موسكو — سبوتنيك. قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي:

"ناقش وزراء الخارجية طائفة واسعة من القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الإقليمي، وتم إيلاء الاهتمام بالعمليات التكاملية على الساحة الأوراسية والمواضيع الخاصة بضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى بالإضافة إلى تنسيق المواقف من القضايا الدولية الأساسية."

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، التقى لافروف مع نظرائه من كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان وتركمانستان.

يذكر أن تم خلال هذا اللقاء التوصل إلى اتفاق حول مواصلة عقد اللقاءات بهذه الصيغة بشكل منتظم.