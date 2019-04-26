القوات العراقية تكبد خلايا "داعش" خسائر فادحة بالأرواح والكهوف

كبدت القوات العراقية، اليوم الخميس 25 نيسان/أبريل، الخلايا النائمة لـ"داعش" الإرهابي، خسائر فادحة بالأرواح والمخابئ، في اليوم الأول من عملية انطلقت صباحا لملاحقة فلول التنظيم في محافظة غنية بالنفط، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، قائلة: "يستمر الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد طيران الجيش في عمليات تطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك "شمال العاصمة بغداد".

وأفادت الخلية بأن نتائج اليوم الأول لهذه العمليات، قتل ستة إرهابيين، وتدمير 13 وكرا.

© Sputnik . Nazek Mohammed الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

وأضافت الخلية، كما أسفرت العملية عن تدمير 8 أنفاق، و5 مخابئ، و6 كهوف، للإرهابيين.

وأكملت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب دمرت مخزن أسلحة ومتفجرات للإرهابيين، منوهة إلى أن العمليات مازالت مستمرة.

وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم، في عملية نوعية، تستهدف تعقب وتطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك، من عناصر "داعش" الإرهابي.

وفي عملية مماثلة، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نهاية الأسبوع الماضي، من قتل 12 إرهابيا بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات داخلها أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة في أحد الوديان بالحويجة في محافظة كركوك، التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.